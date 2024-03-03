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Beşiktaş’ı boş geçmedi

Hafif sakatlığı nedeniyle haftayı dinlenerek geçiren Mauro İcardi, son idmanda yerini aldı. Sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız, derbide en önemli gol ayağı olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş’ı boş geçmedi

Hafif sakatlığı nedeniyle haftayı dinlenerek geçiren Mauro İcardi, son idmanda yerini aldı. Sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız, derbide en önemli gol ayağı olacak. 3 Beşiktaş maçında 5 kez ağları sarsan 30 yaşındaki forvet, adeta siyah-beyazlı ekibin adeta kabusu oldu. İcardi, ilk yarıda alınan galibiyette de 2 gol kaydetti. Derbi performansıyla dikkat çeken yıldız, Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Bugün tüm gözler 35 maçta 20 gol, 9 asistle İcardi'nin üzerinde olacak.

BU POZİSYONDA SAKATLIK GEÇİRDİ

Sezona hızlı giren Mauro İcardi, Beşiktaş karşısında ilk yarıda 2 gol attı. Fakat sarı-kırmızılı yıldız, bu mücadelede Ghezzal'ın müdahalesiyle topuğundan sakatlık yaşadı. Uzun süre dinlenmeden iğneyle oynayan Arjantinli yıldız, sakatlık öncesindeki performansına bir türlü dönemedi.

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