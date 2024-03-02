Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi derinleşiyor. Büyük umutlarla transfer edilen Fildişili yıldız, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen Zaha, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarların sosyal medyada eleştirdiği 31 yaşındaki oyuncuya kulüp içinden de tepkiler olduğu ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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31 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 82 dakika boyunca isteksiz görüntüsü ile dikkat çekti.
İkili mücadelelere girmeyen Zaha'nın bu futboluna camiadan da kulüp içinden de tepki var.
Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un ligdeki Antalya maçının ardından Zaha ile ilgili "Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11'de başlamak istiyor" sözlerinin ardından Fildişili futbolcunun "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum" paylaşımı tartışma yaratmıştı.
Ancak Buruk bu sözleri sarf ettikten sadece 3 gün sonra kupadaki Karagümrük mücadelesinde Fildişi Sahilli futbolcuyu direkt sahaya sürdü.
Zaha ise takımı turnuvaya çeyrek finalde veda ederken etkisiz görüntüsüyle geceye damga vurdu.
TAKIM İÇİNDEKİ TAVRIYLA TEPKİ ÇEKİYOR!
Zaha ile ilgili eleştirilen bir diğer konu da takım içindeki tavrı. Kendini takımın asıl yıldızı olarak gördüğü ifade edilen Fildişili oyuncunun buna karşın Galatasaray'ı, arkadaşlarını sahiplenmiş bir görüntü çizmediği belirtiliyor.
Yüksek egolu bir oyuncu olduğu belirtilen Zaha'nın teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere ne Icardi'yi ne Mertens'i ne de Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takip etmiyor olması da kendisini takımdan farklı bir yere konumlandırdığı şeklinde yorumlanıyor.
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