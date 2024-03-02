Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

TAKIM İÇİNDEKİ TAVRIYLA TEPKİ ÇEKİYOR!

Zaha ile ilgili eleştirilen bir diğer konu da takım içindeki tavrı. Kendini takımın asıl yıldızı olarak gördüğü ifade edilen Fildişili oyuncunun buna karşın Galatasaray'ı, arkadaşlarını sahiplenmiş bir görüntü çizmediği belirtiliyor.