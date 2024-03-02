Haberler Galatasaray Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi derinleşiyor. Büyük umutlarla transfer edilen Fildişili yıldız, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen Zaha, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarların sosyal medyada eleştirdiği 31 yaşındaki oyuncuya kulüp içinden de tepkiler olduğu ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag'a elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray bu hüsranın üzerinden henüz 1 hafta geçmeden Karagümrük'e mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

1 hafta içinde 2 kupadan elenerek hüsrana uğrayan sarı-kırmızılı camiada en çok tartışılan isim Fildişili futbolcu Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

Özellikle Mauro Icardi'nin ve Mertens'in olmadığı bir maçta yıldızlaşması beklenenen Zaha, beklentilerin çok altında kaldı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

31 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 82 dakika boyunca isteksiz görüntüsü ile dikkat çekti.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

İkili mücadelelere girmeyen Zaha'nın bu futboluna camiadan da kulüp içinden de tepki var.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un ligdeki Antalya maçının ardından Zaha ile ilgili "Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11'de başlamak istiyor" sözlerinin ardından Fildişili futbolcunun "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum" paylaşımı tartışma yaratmıştı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

Ancak Buruk bu sözleri sarf ettikten sadece 3 gün sonra kupadaki Karagümrük mücadelesinde Fildişi Sahilli futbolcuyu direkt sahaya sürdü.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

Zaha ise takımı turnuvaya çeyrek finalde veda ederken etkisiz görüntüsüyle geceye damga vurdu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

TAKIM İÇİNDEKİ TAVRIYLA TEPKİ ÇEKİYOR!
Zaha ile ilgili eleştirilen bir diğer konu da takım içindeki tavrı. Kendini takımın asıl yıldızı olarak gördüğü ifade edilen Fildişili oyuncunun buna karşın Galatasaray'ı, arkadaşlarını sahiplenmiş bir görüntü çizmediği belirtiliyor.

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var

Yüksek egolu bir oyuncu olduğu belirtilen Zaha'nın teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere ne Icardi'yi ne Mertens'i ne de Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takip etmiyor olması da kendisini takımdan farklı bir yere konumlandırdığı şeklinde yorumlanıyor.

DİĞER
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten güldüren paylaşım! "Yurdum insanı yemez bunları"
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..."
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
Sayısal Loto sonuçları 2 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? 10:55
En değerli Türk futbolcuları belli oldu! En değerli Türk futbolcuları belli oldu! 10:52
Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 10:50
Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var 10:49
Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:43
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." 10:40
Daha Eski
Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? 10:40
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:36
Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? 10:34
Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 10:30
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? 10:27
Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar 10:25