Haberler Galatasaray Kalitemize yakışmadı

Kalitemize yakışmadı

Okan Buruk: Elenmek tabii ki üzücü, kalitemize yakışmadı. Karagümrük’ü tebrik ederim. Bizden kaliteli işler yaptılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kalitemize yakışmadı

Galatasaray'da Okan Buruk, kupaya veda sonrası üzgündü. Kalitelerine yakışmayan bir yenilgi aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Avrupa'da ve Türkiye'de kupaya devam etmek istiyorduk. Zorlu Üst üste maç sayımız fazla. Fatih Karagümrük'ün hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptı. Biz Galatasaray takımıyız, bizim oyuncu ve kalitemize göre rakip daha kaliteli işler yaptılar. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

DİĞER
Kylian Mbappe için bomba iddia! Real Madrid derken ters köşe...
Başkan Erdoğan 'hayalim' demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Kanarya'ya 10 milyon euro'luk piyango!
İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş yorum! "Kesilecek çok bilet var"
Olay sözler! "Tamamen kendine oynuyor"
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Mart rakamları
💥Süper Loto çekildi! (29 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Kesilecek çok bilet var" Flaş yorum! "Kesilecek çok bilet var" 07:41
Olay sözler! "Tamamen kendine oynuyor" Olay sözler! "Tamamen kendine oynuyor" 07:20
A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! 01:37
A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! 01:37
Yıldızını gönderip Szymanski'yi alacaklar! Yıldızını gönderip Szymanski'yi alacaklar! 01:05
İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti! İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti! 00:54
Daha Eski
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 00:54
Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... 00:54
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 00:54
Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı itiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı itiraf! 00:54
F.Bahçe'de Fred gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de Fred gelişmesi! Hatayspor maçında... 00:54
Anadolu Efes deplasmanda mağlup! Anadolu Efes deplasmanda mağlup! 00:54