Kalitemize yakışmadı

Galatasaray'da Okan Buruk, kupaya veda sonrası üzgündü. Kalitelerine yakışmayan bir yenilgi aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Avrupa'da ve Türkiye'de kupaya devam etmek istiyorduk. Zorlu Üst üste maç sayımız fazla. Fatih Karagümrük'ün hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptı. Biz Galatasaray takımıyız, bizim oyuncu ve kalitemize göre rakip daha kaliteli işler yaptılar. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor" dedi.