Son düzlükteyiz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası şunları söyledi:

Antalya ofansif olarak toplu oyunda iyi. Ekstra iyi işler yaptılar. Bizim maç başlangıcımız düşüktü. Eksiklerimiz var, birçok şeyimiz var. İlk golü bulduk, 2-0 yapsak çok başka maç olurdu. İkinci yarı daha iyiydik.

Son iki maçtaki sıkıntımız kaptırdığımı toplar. İlk yarı yediğimiz golden önce ortaya oynamayı denedik, rakip orayı kapattı. En büyük sıkıntımız yine geriden oyun kırarken top kayıpları. Liderliği geri aldık. Üç gün sonra kupa maçı sonra deplasmanda Beşiktaş derbisi var.

İç sahada taraftarla çok güçlü şekilde oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz."