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Şampiyonluğa sevdalı

Sarı-kırmızılı ekip, zorlu ve çekişmeli karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Van de Streek skora denge getirse de Kerem bir kez daha sahneye çıktı, takımına altın değerinde bir galibiyet kazandırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 06:50
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Şampiyonluğa sevdalı

Galatasaray adım adım şampiyonluğa doğru ilerliyor. Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'i bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi. Mauro İcardi'nin ceza alması nedeniyle yer almadığı karşılaşmaya hızlı başlayan Cimbom, Tete'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 12. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu topu ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi. 22'de Seric direğe takılırken 33'te Van de Streek attığı golle skora denge getirmeyi başardı.

İki takımın da dişe diş bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmanın 37. dakikasında Vinicius ile bulduğu gol, faul nedeniyle geçerli olmadı. 45+1'de ise Kerem bir kez daha golünü yazdı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Kerem 57'de çalınan penaltı atışını kaçırsa da Galatasaray maçı 2-1 kazandı. 72 puana ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2 puan farkla geçerek 27. haftayı da lider tamamladı. Cimbom perşembe günü Karagümrük ile kupa maçına çıkacak. Hafta sonunda ise Beşiktaş derbisine çıkacak.

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