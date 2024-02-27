Haberler Galatasaray Buruk: Dünyada benzeri yok

Buruk: Dünyada benzeri yok

Okan Buruk, İcardi'nin cezasıyla ilgili "Hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum, tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun 7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum. Maalesef alıştığımız, yaşadığımız şeyler. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ekibimdeki yabancılar nasıl olduğunu soruyorlar, dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini söylüyorlar" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk: Dünyada benzeri yok

Okan Buruk, İcardi'nin cezasıyla ilgili "Hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum, tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun 7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum. Maalesef alıştığımız, yaşadığımız şeyler. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ekibimdeki yabancılar nasıl olduğunu soruyorlar, dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini söylüyorlar" dedi.

NOUMA'DAN PAYLAŞIM

2003 yılında yaptığı hareket nedeniyle 7 ay futboldan men cezası alan Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma, ceza sonrası bir mesaj paylaştı. "Yorum yok" başlığıyla paylaşım yapan Nouma, benzer hareketlere geçmişte verilen cezaları yazdı.

DİĞER
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'den flaş bir paylaşım daha!
G.Saray'da Zaha endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerem'in 2. golünde ofsayt var mı?
Davinson'un eline çarpan top penaltı mı? Toroğlu yorumladı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı 01:03
Sebastian 9 maçtır suskun Sebastian 9 maçtır suskun 00:49
Kupada çekişme var Kupada çekişme var 00:49
Sabah selası Sabah selası 00:47
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:05
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:05
Daha Eski
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:04
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:03
Sakarya'da kırmızı alarm Sakarya'da kırmızı alarm 00:01
Denizli umut tüketti Denizli umut tüketti 23:59
Vural: Her şey bitmedi Vural: Her şey bitmedi 23:59
Göztepe farkı kapattı Göztepe farkı kapattı 23:58