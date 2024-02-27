Buruk: Dünyada benzeri yok

Okan Buruk, İcardi'nin cezasıyla ilgili "Hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum, tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun 7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum. Maalesef alıştığımız, yaşadığımız şeyler. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ekibimdeki yabancılar nasıl olduğunu soruyorlar, dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini söylüyorlar" dedi.

NOUMA'DAN PAYLAŞIM

2003 yılında yaptığı hareket nedeniyle 7 ay futboldan men cezası alan Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma, ceza sonrası bir mesaj paylaştı. "Yorum yok" başlığıyla paylaşım yapan Nouma, benzer hareketlere geçmişte verilen cezaları yazdı.