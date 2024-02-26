Galatasaray'da Mauro Icardi Florya'da isyan etti!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak hakkında çıkan karar sonrasında Florya'da resmen isyan etti. İşte detaylar...
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Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda 31 yaşındaki yıldız isim ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.
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