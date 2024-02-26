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Galatasaray'da Mauro Icardi Florya'da isyan etti!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak hakkında çıkan karar sonrasında Florya'da resmen isyan etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Mauro Icardi Florya'da isyan etti!

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemini meşgul etmiş, Arjantinli yıldız, kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi Florya'da isyan etti!

Olağanüstü bir toplantı yapılıp, ceza verilmemesi halinde bugün Antalyaspor'a karşı forma giymesinde bir sıkıntı olmayan Icardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi Florya'da isyan etti!

CEZA ALMAK ÖNEMLİ DEĞİL AMA!

Sabah'ın haberine göre Icardi'nin konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Ben bir şey yapmadım" derken, "Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz

Galatasaray'da Mauro Icardi Florya'da isyan etti!

Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi Florya'da isyan etti!

Sarı-kırmızılılarda 31 yaşındaki yıldız isim ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.

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