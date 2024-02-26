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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 14:10
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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat tarihinde 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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