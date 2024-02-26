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Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk:Icardi'ye verilen ceza...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un Icardi'nin cezasına dair o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 19:37
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Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk:Icardi'ye verilen ceza...

Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un Icardi'nin cezasına dair o sözleri:

Hangi hukuka uygun bilmiyorum ama tedbirsiz olarak sevk edilen oyuncunun, maça 7 saat kala ceza alması hangi organizasyonla açıklanır, inşallah bizi aydınlatırlar. Pazar oynasaydın Icardi oynayacaktı. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz.

Icardi oynayacak gibi hazırlandık, o oynayacakmış gibi hazırlandık ama bugün değiştirmek zorunda kaldık. Yabancı oyuncular 'Nasıl böyle bir şey olabiliyor?' diyorlar. Onlar burada böyle şeylere şahit oluyorlar.

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