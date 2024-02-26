Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk:Icardi'ye verilen ceza...

Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un Icardi'nin cezasına dair o sözleri:

Hangi hukuka uygun bilmiyorum ama tedbirsiz olarak sevk edilen oyuncunun, maça 7 saat kala ceza alması hangi organizasyonla açıklanır, inşallah bizi aydınlatırlar. Pazar oynasaydın Icardi oynayacaktı. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz.

Icardi oynayacak gibi hazırlandık, o oynayacakmış gibi hazırlandık ama bugün değiştirmek zorunda kaldık. Yabancı oyuncular 'Nasıl böyle bir şey olabiliyor?' diyorlar. Onlar burada böyle şeylere şahit oluyorlar.