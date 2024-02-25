GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!
Son dakika Galatasaray haberleri... PFDK'ya sevk edildiği açıklanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için Galatasaray B planını yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Bu üçlü için planlama yapan Okan Buruk ve kurmaylarının öne çıkardığı isim ise Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha oldu.
Arjantinli golcünün olmadığı senaryoda Zaha ihtimali ağır basıyor.
Fildişili yıldız, bu sezon forvet oynadığı Trabzonspor maçına attığı iki golle damga vurmuştu.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla 33 karşılaşmada görev alırken bu müsabakalarda 10 gol atıp 5 de asist yaptı.
Galatasaray'la 2026 yılında kadar sözleşmesi bulunan Zaha sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde görev yapıyor.
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