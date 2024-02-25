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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

Son dakika Galatasaray haberleri... PFDK'ya sevk edildiği açıklanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için Galatasaray B planını yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 09:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta Mauro Icardi'nin yaptığı iddia edilen hareket sonrasında TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilmesi sonrasında teknik heyet her ihtimali düşünmeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

Oyuncu tedbirsiz olarak sevk edildiği için yarın RAMS Park'ta oynanacak Antalya maçında sahada olabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

Sabah'ta yer alan habere göre gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş derbisini de düşünen teknik heyet, forvet adaylarını belirledi: Vinicius, Zaha ve Barış Alper...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

Bu üçlü için planlama yapan Okan Buruk ve kurmaylarının öne çıkardığı isim ise Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

Arjantinli golcünün olmadığı senaryoda Zaha ihtimali ağır basıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

Fildişili yıldız, bu sezon forvet oynadığı Trabzonspor maçına attığı iki golle damga vurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla 33 karşılaşmada görev alırken bu müsabakalarda 10 gol atıp 5 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi için B planı Zaha!

Galatasaray'la 2026 yılında kadar sözleşmesi bulunan Zaha sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde görev yapıyor.

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