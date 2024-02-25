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Blas harekatı

Sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Mertens’in yerine 10 numara arayan Galatasaray, Fransız yıldızın peşine düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Blas harekatı

Sparta Prag mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in yerine 10 numara ararken rotanın Fransa'ya çevrildiği ifade edildi. Galatasaray'ın, Fransa Ligi takımlarından Rennes'de forma giyen Ludovic Blas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtilirken scout ekibinin çok beğendiği Fransız yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Galatasaraylı idarecilerin Blas için ilk teması kurduğu ve Rennes kulübüne fiyat bilgisi sorduğu iddia edildi.

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