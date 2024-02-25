1 puan geride

Trendyol Süper Lig'de liderlik kovalayan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde yer alıyor. 26 hafta sonunda 69 puanı bulunan sarı kırmızılılar bu sezon ligde 22 galibiyet elde etti. Galatasaray ligde aldığı 22 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk'un öğrencileri şu ana kadar 55 gol kaydederken, 14 gole de engel olamadı.

MORAL TAKVİYESİ

Sparta Prag mağlubiyetini geride bırakan sarı kırmızılı ekip, ligde oynayacağı Antalyaspor maçına odaklandı. Cimbom, Akdeniz ekibiyle yarın karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Taraftarların takıma tam destek vermesi bekleniyor.