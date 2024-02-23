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PFDK'ya sevk edildi! Icardi kaç maç ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklama sonrası Arjantinli golcünün kaç maç ceza alabileceği merak konusu oldu? Peki, Mauro Icardi kaç maç ceza alabilir? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 18:30 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 19:00
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PFDK'ya sevk edildi! Icardi kaç maç ceza alacak?

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ICARDI KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edildiği Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi şu şekilde:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

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