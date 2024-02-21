Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor | CANLI İZLEYİN

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile kritik bir maça çıkacak.

Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Maçı kazanıp, son 16 turuna yükselmek istiyoruz. Geçtiğimiz maçı bırakıp, bu maça odaklanacağız. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, savunmada iyi önlem alıp, hücumda çözümler bulmak istiyoruz. Süper Lig'de son 3 deplasmanda iyi bir sonuç aldık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimiz güçlü bir ekip, hücumda ve savunmada birlikte hareket ediyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız.

"BU TAKIM BANA NASİP OLDU"

"Bu rekorlar bana nasip oldu. Tenis değil, ben tek başıma bunları başarmadım. Bu takım bana nasip oldu. Takımımızla birlikte her maçı kazanmak istiyoruz. Galatasaray takımı, her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Bu kazanma ruhu, kazanma kültürünü getiriyor. Galatasaray'ın başında kim varsa, kim alıyorsa bu rekorlar ona yazılıyor. Yöneticilerimizin, taraftarlarımızın da bunda payı var. Evimizde maçları kazandık, taraftarımızın bunda payı çok yüksek. Bu takımın başında ben olduğum için benim ismim geçiyor."

Basın toplantısında söz alan Kerem Aktürkoğlu şu ifadelere yer verdi:

"KOLAY BİR EŞLEŞME OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Kuralar çekildikten sonra 'kolay bir eşleşme' olduğu düşünülüyordu ama öyle olmayacağını biliyorduk. İlk maçtan sonra rakibimizi daha iyi tanıdık. Etkili bir oyun oynayıp, taraftarımıza son 16 turunu hediye etmek istiyoruz.

"GALATASARAY İLE AVRUPA KUPASI KAZANMAK İSTİYORUM"

Gerçekten çok duygusal, önemli ve etkili bir mektup oldu. Erden abiye, Ayhan abiye ve Fatih abiye teşekkür ediyorum. Benim için çok duygusal bir mektuptu. Erden abiyi arayıp teşekkür ettim. Ben Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası kazanmak istiyorum. Hocam kazanmıştı, ben de bunu başarmak istiyorum. Önümüzde çetin bir yol var, zor maçlar olacak. Mektuba gelirsek, hayatım boyunca saklayacağım.