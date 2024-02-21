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Gol makinesi
Türkiye'de attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro İcardi, ülkesi Arjantin'de de yakından takip ediliyor. Ülkenin en büyük spor gazetesi Ole, İcardi'nin İstanbul'da makine düzeninde goller attığını ifade ederek yıldız oyuncunun performansını istatistiksel olarak gözlem altına aldı. İcardi'nin iki sezondur istikrarlı bir futbol ortaya koyduğunu ve sarı-kırmızılı forma altında 60 maçta, 43 gol atıp, 17 de asist yaparak göz kamaştıran bir performans sergilediğine dikkat çekildi. Gazete, Arjantin'in İcardi'ye ihtiyacı olduğunu ve özel hayatının milli takıma alınmasına engel olmaması gerektiği vurgulandı.
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