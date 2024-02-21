GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bayern Münih'li taraftarların, başarılı çalıştırıcıyı istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Okan Buruk'lu Galatasaray, ligde lider konumda bulunurken Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.
Buruk, 19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.
Inter, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terletti. 2010 yılında aktif futbol kariyerine nokta koydu.
2011'de A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı. Sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı.
Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Buruk, 2021-22 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmaya başladı. Genç teknik adam, sarı-kırmızılılardaki ilk yılında lig şampiyonluğunu kazandı.
Galatasaray'da 80 maça çıkan Buruk, 2.41 maç başı puan ortalaması yakaladı.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında geçirdiği 1.5 sezonda 62 maça çıkarken 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'i geride bıraktı.
Deneyimli hoca, 62 maçta 50 galibiyete ulaşarak 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geçmeyi başardı.
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