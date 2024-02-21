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GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bayern Münih'li taraftarların, başarılı çalıştırıcıyı istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:42
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GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Galatasaray'la geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

İddiaya göre, Alman devi Bayern Münih'in taraftarları sarı-kırmızılıların başarılı hocasını istiyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Takvim'in, Local München'den aktardığı habere göre Bayern Münih taraftar grubu The Bavarians, Thomas Tuchel'in yerine Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u takımın başında istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Okan Buruk'lu Galatasaray, ligde lider konumda bulunurken Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Buruk, 19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Inter, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terletti. 2010 yılında aktif futbol kariyerine nokta koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

2011'de A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı. Sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Buruk, 2021-22 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmaya başladı. Genç teknik adam, sarı-kırmızılılardaki ilk yılında lig şampiyonluğunu kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Galatasaray'da 80 maça çıkan Buruk, 2.41 maç başı puan ortalaması yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında geçirdiği 1.5 sezonda 62 maça çıkarken 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'i geride bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih taraftarı Okan Buruk'u istiyor!

Deneyimli hoca, 62 maçta 50 galibiyete ulaşarak 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geçmeyi başardı.

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