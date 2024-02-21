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11 günde devri alem
Galatasaray'ı Sparta Prag maçı ile yine zorlu bir seri bekliyor. Yarın Çekya'ya gidecek olan sarıkırmızılı ekip 11 günde 4 zorlu maça çıkacak. Perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçından sonra evinde Antalyaspor ve kupada Fatih Karagümrük karşılaşmalarına çıkacak. Cimbom, 3 Mart'ta ise Beşiktaş ile derbi mücadelesi verecek ve Avrupa, kupa ve Süper Lig'deki kaderini belirleyecek.
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