Haberler Galatasaray Süper Kupa Nisan'da

Süper Kupa Nisan'da

"Süper Kupa iptal edildi" şeklindeki haberlere yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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Süper Kupa Nisan'da
"Süper Kupa iptal edildi" şeklindeki haberlere yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
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