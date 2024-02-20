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Dayı işbaşında
Galatasaray'ın Leverkusen'den 3.7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Kerem Demirbay farkını ortaya koymaya devam ediyor. Yaptığı özel çalışmalarla performansını sürekli yükselten 30 yaşındaki futbolcu, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı. Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
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