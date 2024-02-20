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Aranan sol bek bulundu

GalatasarayAnkaragücü'nü mağlup ederken yeni transfer Derrick Köhn etkili futboluyla öne çıktı. 8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı. Hücuma da tam destek veren Köhn, 66. dakikada İcardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı. Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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Aranan sol bek bulundu
Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederken yeni transfer Derrick Köhn etkili futboluyla öne çıktı. 8. dakikada önemli bir atağı kesen, Cephas ve Morutan'ı sahadan silen ve hiç çalım yemeyen Alman futbolcu, 8 ikili mücadeleyi kazanarak savunmada geçer not aldı. Hücuma da tam destek veren Köhn, 66. dakikada İcardi'ye asist yaptı ama faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli olmadı. Uzun süredir sol bek arayan Galatasaray'da Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Derrick Köhn açığı kapatacağını ortaya koydu.
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