Haberler Galatasaray İki dakikada işi bitirdi

İki dakikada işi bitirdi

Galatasaray, Anlaragücü'nü mağlup ederek liderliğini Fenerbahçe'den geri aldı. Cimbom fırtına gibi esmeye devam ediyor. Başkent'te Kerem Demirbay ve Sanchez'in iki dakika arayla attığı gollerle zor maçı kolaya çevirdi. İcardi de (P) son noktayı koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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İki dakikada işi bitirdi

Galatasaray aldı başını gidiyor. Hafta içinde Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de Ankaragücü engelini kayıpsız geçti: 3-0. İki takım da karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkarken ilk gol ev sahibi ekipten geldi. 11. dakikada Ali Sowe topu ağlara yolladı. ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bu gol adeta Galatasaraylı futbolcuları sahada ateşledi. 13. dakikada Mertens'in kullandığı korner atışına sert bir kafa vuruşu yapan Kerem Demirbay galibiyetin kapısını araladı. İki dakika sonra Sanchez sahneye çıktı ve fark iki oldu.

YENİ RAKİP PRAG

Bu gol de sarı-kırmızılı oyuncuları kesmedi. Ankaragücü kalesine yüklenen Galatasaray, Mertens'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı ve İcardi hem ilk yarının hem de maçın skorunu ilan etti: 3-0. Puanını 69'a çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Ligde 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, üst üste oynadığı son 10 karşılaşmadan zaferle ayrıldı. Galatasaray 22 Şubat'ta Sparta Prag ile rövanş maçına çıkacak.

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