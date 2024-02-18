GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

"Kötü bir zeminde oynayacağız. Elbette bu bahaneye sığınmadan çıkıp kazanmamız gerekiyor. Ligde şampiyonluğa ulaşmak için bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamamalıyız. Hepinize ihtiyacım var ve sakatlık yaşanmaması için dikkatli davranın."