GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına zemin uyarısı geldi. (GS spor haberleri)
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"Kötü bir zeminde oynayacağız. Elbette bu bahaneye sığınmadan çıkıp kazanmamız gerekiyor. Ligde şampiyonluğa ulaşmak için bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamamalıyız. Hepinize ihtiyacım var ve sakatlık yaşanmaması için dikkatli davranın."
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı Ankara kafilesine dahil edilmedi.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.
Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.
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