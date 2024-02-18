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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına zemin uyarısı geldi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:51
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Galatasaray'da, Ankaragücü maçı öncesi teknik heyetten futbolculara zemin uyarısı geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Okan Buruk zemini uzun süredir tartışma konusu olan Eryaman Stadı'nda yaşanabilecek sakatlıklar konusunda futbolcularına uyarılarda bulunurken dikkatli olmalarını istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

"HEPİNİZE İHTİYACIM VAR"

Milliyet'te yer alan habere göre; yoğun ve zorlu fikstürde oyuncu kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı teknik adam, oyuncularına şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

"Kötü bir zeminde oynayacağız. Elbette bu bahaneye sığınmadan çıkıp kazanmamız gerekiyor. Ligde şampiyonluğa ulaşmak için bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamamalıyız. Hepinize ihtiyacım var ve sakatlık yaşanmaması için dikkatli davranın."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı Ankara kafilesine dahil edilmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına 'zemin' uyarısı!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

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