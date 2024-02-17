Son efsane

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan Galatasaray Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sparta Prag karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanmasını bilen sarı- kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı teknik direktör Okan Buruk'un... Eksiklere rağmen akılcı çözümler bulan Buruk, saha kenarında panik yapmıyor ve yerinde müdahalelerle kilidi çözüyor. Barış, Berkan ve Kaan başta olmak üzere birçok oyuncusunu farklı mevkide kullanan Galatasaray'ın hocası, futbolculuğundan sonra hoca olarak da kendisini kabul ettirmeyi başardı.