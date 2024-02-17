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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sezonun en dikkat çekici isimlerinden olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera'ya, yeni sözleşme teklif edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:54
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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Sparta Prag maçındaki harika performansı ve son dakikalardaki olağanüstü kurtarışıyla dikkat çeken, Galatasaray Kaptanı'nın sezon sonu bitecek sözleşmesi yeniden gündeme geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 13 yıldır başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven ile görüşerek, "Devam etmeni istiyoruz. Galatasaray'da çok önemli işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da gayet iyi. Birkaç sene daha neden oynamayasın?" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Milliyet'te yer alan habere göre Timur'un, buna ek olarak, "Para konusunu da dert etme. İstediğin rakamı sana vereceğiz" ifadelerini kullandığı da belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Daha önce, profesyonel kariyerini ülkesinde futbola başladığı kulüp olan Montevideo Wanderers takımında sonlandırma kararı alan 37 yaşındaki eldivenin, Galatasaray'ın teklifine sezon sonuna yakın yanıt vereceği merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Türkiye'de ve Galatasaray'da son derece mutlu olduğu belirtilen tecrübeli kalecinin, ailesiyle birlikte karar vereceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Wanderers altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Sırasıyla Nacional, Lazio ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, aralıksız olarak 13 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...

İtalya pasaportu da bulunan Uruguaylı eldiven, Uruguay Milli Takımı ile 133 maçta görev aldı. 1.90 cm boyundaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

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