GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sezonun en dikkat çekici isimlerinden olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera'ya, yeni sözleşme teklif edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Daha önce, profesyonel kariyerini ülkesinde futbola başladığı kulüp olan Montevideo Wanderers takımında sonlandırma kararı alan 37 yaşındaki eldivenin, Galatasaray'ın teklifine sezon sonuna yakın yanıt vereceği merak konusu oldu.
Türkiye'de ve Galatasaray'da son derece mutlu olduğu belirtilen tecrübeli kalecinin, ailesiyle birlikte karar vereceği ifade edildi.
FERNANDO MUSLERA KİMDİR?
16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Wanderers altyapısında başladı.
Sırasıyla Nacional, Lazio ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, aralıksız olarak 13 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor.
İtalya pasaportu da bulunan Uruguaylı eldiven, Uruguay Milli Takımı ile 133 maçta görev aldı. 1.90 cm boyundaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...
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