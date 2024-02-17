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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bu sezon opsiyonel isimlerinden olan Kaan Ayhan, Sparta Prag karşılaşmasını tamamlayamamıştı. Yıldız ismin, büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 10:43
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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'ın jokerlerinden Kaan Ayhan, Sparta Prag maçının 55. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı oyuncunun sakatlığıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre Kaan Ayhan'ın pubis sakatlığı yaşadığı ve operasyonu sezon sonuna ertelediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Yıldız oyuncunun ameliyatını sezon sonuna ertelediği için de sürekli sakatlık yaşadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Kaan Ayhan bu sezon Süper Lig'de sadece 9 maçta 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 28 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor. Ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

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