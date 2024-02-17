GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da o gerçek ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bu sezon opsiyonel isimlerinden olan Kaan Ayhan, Sparta Prag karşılaşmasını tamamlayamamıştı. Yıldız ismin, büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Yıldız oyuncunun ameliyatını sezon sonuna ertelediği için de sürekli sakatlık yaşadığı belirtildi.
Kaan Ayhan bu sezon Süper Lig'de sadece 9 maçta 90 dakika sahada kaldı.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 28 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.
Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor. Ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro...
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