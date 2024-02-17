Barış fırtınası

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 39 maçta 5 farklı pozisyonda mücadele ederek sıra dışı bir görüntü sergiledi. Nerede görev verilirse terinin son damlasına kadar mücadele eden Barış, skora yaptığı katkıyla da öne çıktı. Forma giydiği son 9 maçta 7 gol, 3 asist üreterek yıldızlaştı.

BOŞ GEÇMİYOR

Süper Lig'deki son 3 maçta fileleri havalandıran Barış, bu performansını Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Genç oyuncu, Sparta Prag ile oynanan Play-off Turu ilk maçında İcardi'nin attığı galibiyet golünün pasını verdi.