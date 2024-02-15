"Hedef 4 kupa"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşısında turu kolaya çevirecek bir skor elde etmek istediklerini söyledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan başarılı çalıştııcı, "Oyuncularım, çalışanlar ve yönetimimizle birlikte bir performans sergiliyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Özellikle camia olarak bir birliktelik sergiliyoruz. Son 1.5 senede bu artarak ilerliyor. Bu birliktelik bize galibiyetler, başarılar getiriyor. Bu sene önümüzde daha fazla hedef var. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Ligi... 4 kupayı kazanmak için bu birlikteliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

OKAN BURUK ÇOK KARİZMATİK

Basın toplantısına katılan Lucas Torreira, Sparta Prag karşısında yüzde 100 performansla oynamalarının şart olduğunu ifade etti. Uruguaylı yıldız, "Çeyrek finale geçebilmek için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kulübümüzün tarihini biliyoruz" dedi. Okan Buruk'la ilgili bir soru üzerine, "Okan Hoca ile çalışmak benim için büyük bir keyif. Çok karizmatik bir insan. Takımı bir araya getiren bir kişi. Ona teşekkür etmek istiyorum" dedi.

KUMDA DA OYNARIZ!

Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının Eryaman Stadyumu'nda oynanması kararının TFF'ye ait olduğunu söyledi. Buruk, "Maça çıktığımızda TFF'nin doğru karar verip vermediğini göreceğiz. Biz kum da olsa gidip oynayacağız. Hangi saha hangi zemin olursa olsun çıkıp oynayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. Bütün sorumluluk TFF'nin... Olumsuz bir durum olursa TFF'nin hatalarından biri olacak" dedi.