Haberler Galatasaray "Hedef 4 kupa"

"Hedef 4 kupa"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşısında turu kolaya çevirecek bir skor elde etmek istediklerini söyledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan başarılı çalıştııcı, "Oyuncularım, çalışanlar ve yönetimimizle birlikte bir performans sergiliyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Özellikle camia olarak bir birliktelik sergiliyoruz. Son 1.5 senede bu artarak ilerliyor. Bu birliktelik bize galibiyetler, başarılar getiriyor. Bu sene önümüzde daha fazla hedef var. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Ligi... 4 kupayı kazanmak için bu birlikteliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Hedef 4 kupa"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşısında turu kolaya çevirecek bir skor elde etmek istediklerini söyledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan başarılı çalıştııcı, "Oyuncularım, çalışanlar ve yönetimimizle birlikte bir performans sergiliyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Özellikle camia olarak bir birliktelik sergiliyoruz. Son 1.5 senede bu artarak ilerliyor. Bu birliktelik bize galibiyetler, başarılar getiriyor. Bu sene önümüzde daha fazla hedef var. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Ligi... 4 kupayı kazanmak için bu birlikteliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

OKAN BURUK ÇOK KARİZMATİK

Basın toplantısına katılan Lucas Torreira, Sparta Prag karşısında yüzde 100 performansla oynamalarının şart olduğunu ifade etti. Uruguaylı yıldız, "Çeyrek finale geçebilmek için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kulübümüzün tarihini biliyoruz" dedi. Okan Buruk'la ilgili bir soru üzerine, "Okan Hoca ile çalışmak benim için büyük bir keyif. Çok karizmatik bir insan. Takımı bir araya getiren bir kişi. Ona teşekkür etmek istiyorum" dedi.

KUMDA DA OYNARIZ!

Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının Eryaman Stadyumu'nda oynanması kararının TFF'ye ait olduğunu söyledi. Buruk, "Maça çıktığımızda TFF'nin doğru karar verip vermediğini göreceğiz. Biz kum da olsa gidip oynayacağız. Hangi saha hangi zemin olursa olsun çıkıp oynayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. Bütün sorumluluk TFF'nin... Olumsuz bir durum olursa TFF'nin hatalarından biri olacak" dedi.

DİĞER
Ceyda Ateş Amerika'daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile
Başkan Erdoğan Mısır'da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahu'ya "Refah" uyarısı
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler"
İşte Buruk'un Prag maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim
İşte Buruk'un Prag maçı 11'i!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim 07:48
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" 07:18
Komisyon pazartesi toplanacak Komisyon pazartesi toplanacak 01:16
Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum 01:10
Sarı Melekler set vermedi Sarı Melekler set vermedi 01:08
Fenerbahçe kupada turladı Fenerbahçe kupada turladı 01:06
Daha Eski
Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! 00:59
Potaya Kristina takviyesi Potaya Kristina takviyesi 00:59
PSG evinde avantajı kaptı! PSG evinde avantajı kaptı! 00:53
PSG evinde avantajı kaptı! PSG evinde avantajı kaptı! 00:52
TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte... TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte... 23:35
Al Nassr Ronaldo ile avantajı kaptı! Al Nassr Ronaldo ile avantajı kaptı! 23:10