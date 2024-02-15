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Galatasaray - Sparta Prag maçında hava nasıl olacak? Galatasaray maçı hava durumu | Seyrantepe hava durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maça gidecek taraftarlar, İstanbul hava durumunu merak ediyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçında hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:14 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:19
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Galatasaray - Sparta Prag maçında hava nasıl olacak? Galatasaray maçı hava durumu | Seyrantepe hava durumu

Galatasaray maçı hava durumu merakla araştırııyor. Maça gidecek futbolseverler, "Galatasaray - Sparta Prag maçında hava nasıl olacak? Galatasaray maçı İstanbul hava durumu tahmini" gibi ifadelerle arama motorlarında araştırıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçında hava nasıl olacak?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçında hava durumu için Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; 15.02.2024 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış (20-40 kg/m2) beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. Saat 06:00'da başlayan yağış gece saatlerine kadar sürecek.

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SEYRANTEPE HAVA DURUMU

RAMS Park Stadyumu İstanbul Seyrantepe'de yer alıyor. Seyrantepe'de hava durumu gün boyu hafif sağanak yağışlı olacak. Maça gelecek taraftarların önlem alarak gelmeleri, yağış sebepli trafiği göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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