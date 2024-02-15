Haberler Galatasaray Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hedef avantajlı skorla maçtan ayrılmak. Sarı-kırmızılıların, Çekya ekibiyle karşı karşıya geleceği mücadele kapalı gişe oynanacak. Bu kritik maç öncesi Çekya basınından dikkat çeken yorumlar geldi. İşte atılan o manşetler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:16 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Galatasaray bugün saat 20.45'te Avrupa mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne düşen Cimbom, son 32 turunda Sparta Prag'ı konuk edecek.

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Aslan'da tek eksik Hakim Ziyech. Afrika Kupası'nı kaldırarak dün takıma katılan Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier için son kararı Okan Buruk verecek.

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Çekya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Rams Park'ta oynanacak olan maç öncesinde ilginç başlıklara yer verdi.

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

"ASLAN TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

"Sparta'yı dev bir Türk bekliyor", "Sparta Türkiye'de korkmalı mı?", "Rakamlar Çekya temsilcisinin aleyhine", "Cehennem Sparta'yı bekliyor" gibi manşetlerin atıldığı haberlerde özetle şu yorumlar yapıldı: "Türk takımı çok formda ve 12 Aralık'tan bu yana yenilmiyor.

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Coşkulu taraftarlarını da hesaba katarsak Sparta Prag'ın işi hiç kolay olmayacak. Sarı-Kırmızılılar, atmosfer açısından Türkiye'nin en iyisi. Taraftarla takım arasındaki bağ çok büyük. Türk takımı, Kopenhag'a deplasmanda yenildikten sonra hiç mağlup olmadı.

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

İç sahada ise bu sezon sadece Bayern Münih'e yenildiler. Kaliteli kadrosu ve coşkulu taraftarları ile Sparta Prag karşısında favoriler."

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

LUKAS HARASLIN'E DİKKAT

Sparta Prag, kendi liginde lider konumda bulunuyor. Son 5 resmi maçını kazanan Çekya takımı, formda. Fakat Avrupa'daki deplasman karnesi çok kötü. Prag; Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'ün yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Deplasmanda sadece Limmasol'ü yendi. Çekya Ligi'nde ise kendi evinde puan kaybı yok, konuk olduğu maçlarda ise 3 kez puan kaybı yaşadı. Öte yandan kanat oyuncusu Lukas Haraslin, Çekya takımının en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor.

Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Slovak yıldız, gruplarda oynanan maçların 5'inde forma giyerek 2 gol, 1 asist kaydetti. Bu sezon toplamda 24 mücadelede 11 gol, 5 asisti var.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için kararını verdi! Ankaragücü derken ters köşe: İmzayı atacak…
SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde alarm! Kargo gemisi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı
Samet Aybaba transfer için harekete geçti!
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim
HAVA DURUMU 15 ŞUBAT
İstanbul baraj doluluk oranı 15 Şubat rakamları
Bugün kimin maçı var 15 Şubat?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan flaş karar! Rize maçı 11'inde değişikliğe gidiyor Kartal'dan flaş karar! Rize maçı 11'inde değişikliğe gidiyor 09:43
Samet Aybaba transfer için harekete geçti! Samet Aybaba transfer için harekete geçti! 09:40
Fatih Terim: Büyük kulüp... Fatih Terim: Büyük kulüp... 09:40
"Sparta Türkiye'de korkmalı mı?" "Sparta Türkiye'de korkmalı mı?" 09:15
Yeni kontrat hamlesi! Yönetime iletti Yeni kontrat hamlesi! Yönetime iletti 08:22
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim 07:48
Daha Eski
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" 07:18
Komisyon pazartesi toplanacak Komisyon pazartesi toplanacak 01:16
Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum 01:10
Sarı Melekler set vermedi Sarı Melekler set vermedi 01:08
Fenerbahçe kupada turladı Fenerbahçe kupada turladı 01:06
Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! 00:59