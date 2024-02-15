Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hedef avantajlı skorla maçtan ayrılmak. Sarı-kırmızılıların, Çekya ekibiyle karşı karşıya geleceği mücadele kapalı gişe oynanacak. Bu kritik maç öncesi Çekya basınından dikkat çeken yorumlar geldi. İşte atılan o manşetler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:16 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:24
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"ASLAN TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"
"Sparta'yı dev bir Türk bekliyor", "Sparta Türkiye'de korkmalı mı?", "Rakamlar Çekya temsilcisinin aleyhine", "Cehennem Sparta'yı bekliyor" gibi manşetlerin atıldığı haberlerde özetle şu yorumlar yapıldı: "Türk takımı çok formda ve 12 Aralık'tan bu yana yenilmiyor.
Coşkulu taraftarlarını da hesaba katarsak Sparta Prag'ın işi hiç kolay olmayacak. Sarı-Kırmızılılar, atmosfer açısından Türkiye'nin en iyisi. Taraftarla takım arasındaki bağ çok büyük. Türk takımı, Kopenhag'a deplasmanda yenildikten sonra hiç mağlup olmadı.
İç sahada ise bu sezon sadece Bayern Münih'e yenildiler. Kaliteli kadrosu ve coşkulu taraftarları ile Sparta Prag karşısında favoriler."
LUKAS HARASLIN'E DİKKAT
Sparta Prag, kendi liginde lider konumda bulunuyor. Son 5 resmi maçını kazanan Çekya takımı, formda. Fakat Avrupa'daki deplasman karnesi çok kötü. Prag; Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'ün yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.
Deplasmanda sadece Limmasol'ü yendi. Çekya Ligi'nde ise kendi evinde puan kaybı yok, konuk olduğu maçlarda ise 3 kez puan kaybı yaşadı. Öte yandan kanat oyuncusu Lukas Haraslin, Çekya takımının en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor.
Slovak yıldız, gruplarda oynanan maçların 5'inde forma giyerek 2 gol, 1 asist kaydetti. Bu sezon toplamda 24 mücadelede 11 gol, 5 asisti var.
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