Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesi dikkat çeken yorum: Sparta Türkiye'de korkmalı mı?

Coşkulu taraftarlarını da hesaba katarsak Sparta Prag'ın işi hiç kolay olmayacak. Sarı-Kırmızılılar, atmosfer açısından Türkiye'nin en iyisi. Taraftarla takım arasındaki bağ çok büyük. Türk takımı, Kopenhag'a deplasmanda yenildikten sonra hiç mağlup olmadı.