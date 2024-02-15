Haberler Galatasaray Eryaman'da oynanacak

Eryaman'da oynanacak

TFF, hafta sonundaki MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasının Eryaman Stadı'nda, Gençlerbirliği- Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasının ise başka bir statta oynanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin birlikte kullandığı Eryaman Stadı'nın zemininin yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği'nin başka bir statta oynamasının, TFF tarafından kulübe iletildiği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Eryaman'da oynanacak
TFF, hafta sonundaki MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasının Eryaman Stadı'nda, Gençlerbirliği- Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasının ise başka bir statta oynanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin birlikte kullandığı Eryaman Stadı'nın zemininin yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği'nin başka bir statta oynamasının, TFF tarafından kulübe iletildiği bildirildi.
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