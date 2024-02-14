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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Ertelenen derbi ne zaman oynanacak? Tarihi belli oldu mu?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa final tarihi merak konusu oldu. Suudi Arabistan'da oynanamayan ve ertelenen dev derbinin yeni tarihi araştırılıyor. Özellikle maçın yeni tarih ve yeri merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak? Derbi yeni tarih belli mi?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:10
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Ertelenen derbi ne zaman oynanacak? Tarihi belli oldu mu?

DERBİ HANGİ GÜNE ERTELENDİ? | 29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesiyle yeni tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futboseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak? Derbi yeni tarih belli mi?

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı iptal edildi. Mevcut durumda TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamaya göre, Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi belli olunca haberimizde yer alacak.

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