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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? GS Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. Aslan, RAMS Park Stadyumu'nda Sparta Prag'ı konuk edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? GS Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 12:50
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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? GS Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise 22 Şubat tarihinde oynanacak. Müsabaka 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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