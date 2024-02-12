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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag'ı konuk edecek. Okan Buruk yönetiminde 3 kulvarda yarışan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:00
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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise 22 Şubat tarihinde oynanacak. Müsabaka 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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