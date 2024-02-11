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"İstediğimiz oldu"

Okan Buruk, “İstediğimiz ve hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Ana amacımız şampiyonluğa ulaşmak” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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"İstediğimiz oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, B.Şehir galibiyetinin ardından şunları söyledi: "İyi başladık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Baskıyla başladık. Ön alanda kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik. Maç boyunca üstündük. Bu istatistiklere de yansıdı. İkinci yarıda da net pozisyonlarımız var ama kalitemizin altında oynadık. Günün sonunda istediğimiz, hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Camia olarak bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Ana amacımız şampiyon olmak. Taraftarımız da 5 gün sonraki Sparta Prag maçına da bekliyoruz. Onlar bize güç katıyor."

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