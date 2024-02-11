Galatasaray'ın hiç şakası yok!

Galatasaray, Süper Lig'de fırtına estirmeye devam ediyor. RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geçerek liderliğe yerleşti. Rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren baskılı bir futbol ortaya koyan Cimbom, 25. dakikada Barış Alper'in muhteşem golüyle öne geçti. 6 dakika sonra bu kez Mertens sahneye çıktı ve o da gözlerimizin pasını silen bir gol kaydetti.

SPARTA PRAG MAÇINA HAZIR

Bu sezon sahasında tüm maçları kazanan Galatasaray, Başakşehir engelini de kayıpsız geçti ve evindeki yenilmezlik serisini 30'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca ligde üst üste oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. Galatasaray aldığı galibiyetle Perşembe günü Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmaya da hazır olduğunu gösterdi. Öte yandan Çekya temsilcisi de Karvina'yı 3-0 mağlup etti. Ligde üst üste 7. zaferini elde etti.

ASLANTEPE'DE AİLE SAADETİ

Başakşehir galibiyeti sonrası saha içinde tam bir şenlik vardı. Galatasaray'ın yıldızları aileleri ile birlikte saha içine geldi, gelenekselleşen maç sonu üçlüsünü çektirdi. Öncelikle sahne Mertens'in minik oğlu Ciro'daydı. Ardından Muslera ve Sanchez de çocuklarıyla birlikte saha içine geldi ve galibiyeti kutladı. Tribünler coştukça coştu.

KADROYU BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmaya aynı 11 ile çıktı. İç sahadaki Gaziantep FK ve deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçlarında aynı 11'i kullanan Buruk, Başakşehir karşısında da bu 11'i bozmadı.

4 EKSİKLE SAHADA

SARI-KIRMIZILILARDA sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech ile milli takımıyla Afrika Kupası'nda olan yeni transfer Serge Aurier kadroda bulunmuyor. Aurier'in gelecek hafta takıma katılması bekleniyor.

DEVŞİRME BEKLER

Sacha Boey'in Bayern Münih'e satılması sürecinde sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan, Başakşehir mücadelesinde de defansın sağına geçti. Ara transferde takıma dönmesinin ardından sol bekte kullanılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu da sol kanadı savundu.

DERRICK KÖHN YEDEKLERDE

Galatasaray'ın Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Alman sol bek Derrick Köhn, Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna alındı. Yeni takımıyla tek idman yapan Köhn mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.

ICARDI'YE KAVUŞTU

Depremzede Semih Ege'nin Mauro İcardi ile tanışma hayali gerçek oldu. Galatasaray Kulübünün İstanbul'a getirdiği sarı-kırmızılı taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Arjantinli yıldızın yanında yer aldı ve büyük sevinç yaşadı.