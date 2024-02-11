Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem, komik bir penaltı"

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray sosyal medya hesabından maçın yönetimiyle alakalı açıklama yaptı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak! 💪#Hedef24 #KONSANTRASYON #KenetleninBaşkaGalatasarayYok— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2024