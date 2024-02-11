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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem, komik bir penaltı"

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray sosyal medya hesabından maçın yönetimiyle alakalı açıklama yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 22:04 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 22:11
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem, komik bir penaltı"

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray sosyal medya hesabından maçın yönetimiyle alakalı açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

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