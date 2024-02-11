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Eryaman isyanı

Galatasaray, Eryaman Stadı'nın zemininin çok kötü olmasından dolayı haftaya oynayacağı maçın farklı yere alınmasını istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Eryaman isyanı

Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Camiayı en çok endişelendiren durum Eryaman Stadı'nın bozuk zemini. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin birlikte kullandığı stadın zemini çok bozuk. Kupa maçını burada oynayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı isyan etmişti. Galatasaray cephesi de Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak Ankaragücü karşılaşmasının sporcu sağlığını riske edecek durumda olması sebebiyle farklı bir yere alınmasını istedi. Federasyondan cevap bekleniyor.

ZEMİN YÜZÜNDEN SEZONU KAPATTI

Gençlerbirliği'nın orta sahası Aias Aosman, Eryaman Stadı'nda Çorum FK ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Ciddi diz sakatlığı yaşayan Aosman 7-8 kadar futboldan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA STAT DEĞİŞMİŞTİ

Geçmişte zeminin sporcu sağlığını riske edecek durumda olması sebebiyle maçın farklı bir stada alınma örneği mevcut. 2018 yılında Ankaragücü- Beşiktaş maçı, Osmanlı Stadı zemini sporcu sağlığına zarar verecek durumda olduğu için Kayseri'deki Kadir Has Stadı'na alınmıştı.

AVCI: KİMSE OYNAMAK İSTEMEZ

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, G.Birliği ile oynadıkları kupa maçında Eryaman Stadı'nın zeminini eleştirmişti. Avcı "Zemini görüyorsunuz. 2 gün önce Ankaragücü burada oynamak istemiyor. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur. Biz de oynamak istemiyoruz" demişti.

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