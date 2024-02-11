Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i Rams Park'ta mağlup ederken geceye damga vuran isimlerin başında yine Barış Alper Yılmaz vardı. Bay gol, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarında fileleri sarstıktan sonra dün de Başakşehir'i boş geçmedi. Böylece kariyerinde ilk defa art arda 3 mücadelede de ağları havalandırmış oldu. 23 yaşındaki oyuncu atılan uzun topta gücüyle rakip savunmacı Lima'dan sıyrıldı. Sırtı dönük aldığı topu soluna çekip sert vurdu ve Volkan Babacan'ı avladı. Maça sağ önde başlayan Barış, Kerem aksayınca sola geçti. Yaşanan sakatlıkların ardından 90 dakikayı sağ bekte bitirdi. Muhteşem perforansıyla maçın sonunda yine ayakta alkışlandı. Yıldız isim maç sonunda şunları söyledi: Çok iyi mücadel ettik. Taraftarımız bizi harika destekledi. Hedefimiz belli. Tek tek bakıyoruz maçlara.

BENDEN ÇIKTI

Maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Barış Alper Yılmaz aut çizgisi üzerinde rakiple mücadeledeyken top dışarı çıktı. Hakem Cihan Aydın korner verdi. Barış Alper "Benden çıktı" dedi. Bunun üzerine Aydın autu gösterdi. Barış'ın yanına gitti ve elini sıkarak teşekkür etti.

Barış'ın ligde 3 golü, 2 asisti var. 5 gole etki etti.