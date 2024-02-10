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Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fildişili futbolcunun yaşamış olduğu değişim, sarı-kırmızılı camiayı bir hayli şaşırttı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 13:03
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Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray sezon sonu mutlak şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Sarı-kırmızılılar bu anlamda sezon başında kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Cimbom ligin geri kalanında yeni transferleriyle beraber ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veriyor.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Galatasaray bu zorlu yarışta hata yapmamak adına devre arasında da kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Sarı-kırmızılılarda son maçlarda gösterdiği performansla o futbolcu dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Galatasaray'da Wilfried Zaha artan form grafiğiyle taraftarların beğenisini kazandı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Oyuncu için özellikle Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettikleri derbi maçı dönüm noktası oldu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Futbolcu o mücadelede 2 gol ve 1 asist yaptı. Zaha karşılaşmanın ardından oynadığı diğer maçlarda da gösterdiği performansla geçer not aldı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Ayrıca Wilfried Zaha 11'de de olsa kulübeden de gelse bunu sorun etmiyor. Elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor.

Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Fildişili yıldız, Başakşehir karşılaşması öncesi çok hırslı. Antrenmanların en çok çalışan oyuncularının başında gelen tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı hedefliyor.

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