Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray sezon sonu mutlak şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu anlamda sezon başında kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Cimbom ligin geri kalanında yeni transferleriyle beraber ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veriyor. Galatasaray bu zorlu yarışta hata yapmamak adına devre arasında da kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Sarı-kırmızılılarda son maçlarda gösterdiği performansla o futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'da Wilfried Zaha artan form grafiğiyle taraftarların beğenisini kazandı. Oyuncu için özellikle Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettikleri derbi maçı dönüm noktası oldu. Futbolcu o mücadelede 2 gol ve 1 asist yaptı. Zaha karşılaşmanın ardından oynadığı diğer maçlarda da gösterdiği performansla geçer not aldı. Ayrıca Wilfried Zaha 11'de de olsa kulübeden de gelse bunu sorun etmiyor. Elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Fildişili yıldız, Başakşehir karşılaşması öncesi çok hırslı. Antrenmanların en çok çalışan oyuncularının başında gelen tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı hedefliyor.