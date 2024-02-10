Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı!

Oyuncu için özellikle Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettikleri derbi maçı dönüm noktası oldu.

Futbolcu o mücadelede 2 gol ve 1 asist yaptı. Zaha karşılaşmanın ardından oynadığı diğer maçlarda da gösterdiği performansla geçer not aldı.