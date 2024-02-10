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Galatasaray'da Davinson Sanchez: Her şeyi kazanmak istiyoruz!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 21:36
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Galatasaray'da Davinson Sanchez: Her şeyi kazanmak istiyoruz!

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kendimizi iyi bir şekilde hazırlamıştık. Oyunu kontrol altına aldık başından itibaren. Daha sonra gollerimizi de bulduk. Nasıl bir oyun oynayacaklarını biliyorduk. İkinci yarıda ileride baskıları bizi zorlamaya başladı ama biz yine fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. Sonuçta attığımız goller sayesinde 3 puanı aldık."

"Oynamaya her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bir sonraki maç, Galatasaray'da en önemli maçtır. Takım her şeyi kazanmak istiyor. İlk maçımız her zaman en önemlisi. Şimdiye kadar nasıl geldiysek öyle devam etmeye, eksiklerimizi düzeltmeye çalışıyoruz."

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