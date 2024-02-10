Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Başakşehir maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 32. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 31 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 16 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 54 golüne, Başakşehir 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir'de oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SON 12 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 12 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defans anlamında başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 24 karşılaşmasında kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla da ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, bu mücadelelerin 12'sinde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 29 lig karşılaşmasında 27 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 12 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN SON 2 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon kendisine hangi pozisyonda görev verildiyse iyi performans sergiledi. Hücum bölgesi dışında sağ ve sol bekte görev alan Barış Alper, sarı-kırmızılıların oynadığı son 2 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcunun toplam 3 golü bulunuyor.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK 2 İSİM SINIRDA!

Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. Sanchez ve Kerem, sarı kart görmesi durumunda 25. haftada deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde görev alamayacak.

Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech sakatlığından dolayı kadroda yer almayacak.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 2 kez galip geldi. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

OKAN BURUK İLE ÇAĞDAŞ ATAN 6. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galalatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda iki teknik direktör de 2'şer galibiyet alırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.