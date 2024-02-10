Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz alev aldı! Üst üste 3 maçta...

Barış Alper Yılmaz alev aldı! Üst üste 3 maçta...

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’de üst üste 3. maçında da gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 21:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz alev aldı! Üst üste 3 maçta...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Müsabakanın 25. dakikada Muslera'nın uzun pasında defansına arkasına sarkan Barış Alper kale önünde rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon birçok bölgede oynayan ve başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu son 3 maçta da hücumda gol yollarında etkili oldu. Başarılı futbolcu, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde üst üste 3. müsabakada gol sevinci yaşadı. Barış Alper bu sezon ligde 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 4 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan 23 yaşındaki futbolcu müsabakayı sağ bekte tamamladı.

DİĞER
"Mazlumu getirin bana" repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam'ın efsane ismi Dinçer Çekmez'in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki
Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem...
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İptal kararı dorğ mu? Toroğlu yorumladı
Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem...
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Şubat)
Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 10 Şubat Cumartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lorient - Reims maçı ne zaman? Lorient - Reims maçı ne zaman? 22:13
Göksel Gümüşdağ'dan Dubois açıklaması! Göksel Gümüşdağ'dan Dubois açıklaması! 22:07
Toulouse - Nantes maçı ne zaman? Toulouse - Nantes maçı ne zaman? 22:06
Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! 22:01
Yattara süper amatöre transfer oldu! Yattara süper amatöre transfer oldu! 21:58
Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı Hakan Kutlu: Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı 21:55
Daha Eski
Dries Mertens bu sezonki 6. golünü attı Dries Mertens bu sezonki 6. golünü attı 21:48
Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem... Buruk'tan sakatlık sözleri! Nelsson ve Kerem... 21:42
Davinson Sanchez: Her şeyi kazanmak istiyoruz! Davinson Sanchez: Her şeyi kazanmak istiyoruz! 21:36
Barış Alper Yılmaz: Antrenmanlarda ekstra çalışıyorum! Barış Alper Yılmaz: Antrenmanlarda ekstra çalışıyorum! 21:36
Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim 21:33
Barış Alper Yılmaz alev aldı! Üst üste 3 maçta... Barış Alper Yılmaz alev aldı! Üst üste 3 maçta... 21:29