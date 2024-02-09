TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den 3 talibin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Bu arada Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Halil Dervişoğlu beğendiğimiz bir futbolcu. Şu dakika itibariyle gelişme yok, olabilir" dedi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.
Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Halil'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...
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