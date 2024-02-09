Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den 3 talibin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 09:11
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TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Vinicius'un gelişiyle birlikte forma şansı azalan futbolcuyla Çaykur Rizespor, Fatih Karamgümrük ve Kayserispor ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Üç takım da Galatasaray ve golcü oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Bu arada Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Halil Dervişoğlu beğendiğimiz bir futbolcu. Şu dakika itibariyle gelişme yok, olabilir" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - 3 takım Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

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