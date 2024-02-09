SON DAKİKA: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Galatasaray'da beklediği süreyi bulamayan Halil Dervişoğlu, Süper Lig ekiplerinden Atalkaş Hatayspor'a kiralandı. G.SARAY VE OYUNCU İLE ANLAŞTI

Habere göre Akdeniz ekibi, Halil Dervişoğlu ve Galatasaray'ı transfer için ikna etmeyi başardı.

HALİL'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.