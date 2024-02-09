Haberler Galatasaray Hedef galibiyet

Hedef galibiyet

Başakşehir’le karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda, Buruk kadrosunu büyük oranda belirledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef galibiyet

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıran kırana zirve mücadelesi veren Galatasaray için hafta sonu Başakşehir'le hayati öneme sahip bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçında mutlak galibiyet parolasıyla oyuncularını hazırlıyor. Buruk, bek bölgeleri için Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan arasından seçim yapılacak. Orta sahada iyi uyum yakalayan Torreira- Kerem Demirbay ikilisi devam edecek. Kanatlarda Kerem ve Zaha sahne alacak. Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçta ise Mauro İcardi forma giyecek

Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına karşı, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…
Putin Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna 'İstanbul' vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var"
Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Scout raporu ortaya çıktı! Boey detayı
Galatasaray'a gurbertçi sağ kanat!
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Süper Loto çekildi! (8 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" 07:42
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" 07:32
Mehmet Can dünyada 21. sırada Mehmet Can dünyada 21. sırada 06:16
F.Bahçe'ye yeni Dzeko! F.Bahçe'ye yeni Dzeko! 01:23
"Sahada sadece formamız vardı!" "Sahada sadece formamız vardı!" 01:11
Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı 01:11
Daha Eski
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 01:11
Beşiktaş Muleka ile turladı! Beşiktaş Muleka ile turladı! 01:11
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 01:11
Millilerimizin rakipleri belli oldu! Millilerimizin rakipleri belli oldu! 01:11
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! 01:11
Trabzonspor uzatmalarda turladı! Trabzonspor uzatmalarda turladı! 01:11