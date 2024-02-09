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Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ancak takımda kalan Faslı futbolcunun ufak çaplı bir kriz çıkardığı ancak takım kaptanı Fernando Muslera'nın devreye girerek buna engel olduğu belirtildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in takım içinde ufak bir kriz çıkardığı iddia edildi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Takvim gazetesinin Sportcell'den Burhan Can Terzi'den derlediği habere göre; Faslı yıldız Hakim Ziyech bir takım arkadaşı ile beraber maaş alamadıkları sebebiyle yarım saat antrenmana çıkmamayı planladı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Takım kaptanı Fernando Muslera ise devreye girerek krize engel oldu.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Deneyimli file bekçisi, "Ben 12 senedir buradayım paranız burada kalmaz" diyerek arkadaşını rahatlattı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Galatasaray, Ziyech'i Suudi Arabistan kulüplerine pazarlamak istedi ancak tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılılarda kaldı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Al-Shabab ile adı anılan Faslı futbolcunun transferi mali nedenler nedeniyle gerçekleşmedi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Arabistan kulübünün başkan yardımcısı Muhammed Al-Nasser yaptığı açıklamada; "Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık. Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 kez sakatlık yaşadı ve 19 maç kaçırdı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Meğer Muslera...

Afrika Uluslar Kupası sırasında Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Hakim Ziyech 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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