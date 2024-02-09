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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan Galatasaray, son olarak Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı. Ayrılacak isimlere de büyük önem veren sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Cimbom'un deneyimli oyuncusu, yapılan önemli teklifi geri çevirdi. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

G.Saray'ın 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Mertens'e bir Suudi kulübünden astronomik teklif geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Takvim'in haberine göre Suudiler yıldız golcüye 1.5 yıl için 10 milyon Euro teklif etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Mertens sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Belçikalı oyuncunun, hem futbolu bırakacak olması hem de kariyerini G.Saray'da bitirmek istediğinden dolayı teklifi reddettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Mertens, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak?

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum" açıklaması yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Mertens bu sezon sarı-kırmızılı formayı 33 maçta giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Bu mücadelelerde ise 5 gol ve 6 asiste imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam

Belçikalı futbolcunun bonservis değeri 2 milyon Euro olarak biliniyor.

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