GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mertens'ten astronomik teklife ret! İşte o rakam
Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan Galatasaray, son olarak Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı. Ayrılacak isimlere de büyük önem veren sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Cimbom'un deneyimli oyuncusu, yapılan önemli teklifi geri çevirdi. İşte o rakam...
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Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Belçikalı oyuncunun, hem futbolu bırakacak olması hem de kariyerini G.Saray'da bitirmek istediğinden dolayı teklifi reddettiği öğrenildi.
Mertens, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak?
Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama...
Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.
Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum" açıklaması yapmıştı.
Mertens bu sezon sarı-kırmızılı formayı 33 maçta giydi.
Bu mücadelelerde ise 5 gol ve 6 asiste imza attı.
Belçikalı futbolcunun bonservis değeri 2 milyon Euro olarak biliniyor.
36 yaşındaki futbolcuyu bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Yıldız isim sadece 5 maçta kadroda yer almadı.
Mertens toplamda 1898 dakika süre aldı.
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