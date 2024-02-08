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Tam yol ileri

Galatasaray, Buruk yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Avrupa Ligi'ne kalan, Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirveye ortak olan sarı kırmızılı takım, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdırdı. Üst üste oynadığı 7 maçtan galibiyetle ayrıldı, son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Tam yol ileri

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon da başarılı performansına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda Sacha Boey ve Bakambu satıldı, Angelino ile yollar ayrıldı. Oliveira'nın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Ziyech sakatlandı, Mauro İcardi henüz form tutmadı. Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın Okan Buruk'un taktisyenliği ve takımı başarılı bir şekilde yönetmesi sayesinde Galatasaray 3 kulvarda da yarışan bir ekip haline geldi. Avrupa Ligi son 16 play-off turuna adını yazdıran Cimbom, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk mücadelesi veriyor. SON oynadığı karşılaşmada Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Üst üste 7. galibiyetine imza atan Galatasaray, 12 Aralık 2023'te oynadığı Kopenhag maçından bu yana yenilgi yüzü görmedi. Son 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Büyük beğeni toplayan teknik direktör Okan Buruk ve ekibini yine zorlu bir periyot bekliyor. Cumartesi günü Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü Sparta Prag'la çeyrek final mücadelesi verecek. Ayın 18'ünde Ankaragücü'ne konuk olacak ve 22 Şubat'ta Sparta Prag deplasmanına gidecek.

YENİLGİYİ UNUTTU

Galatasaray iki sezondur özellikle evinde aldığı başarılı sonuçlarla öne çıkmayı başardı. Rams Park'ta son olarak Gaziantep FK engelini 2 golle aşan Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ayrıca Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda...

KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 24 mücadelede kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, bu karşılaşmaların 12'sinde de kalesini gole kapadı.

GOLLE BAŞLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Vinicius, Bandırma karşısında oldukça istekliydi. İlk maçında golle tanışan futbolcu, büyük sevinç yaşadı.

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