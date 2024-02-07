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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da yapılacak sol bek transferi merak ediliyor. Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim Alman sol kanat oyuncusuna kancayı taktı. İşte Cimbom'un gündemine gelen yıldız isim... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Galatasaray, sağ bekteki açığı Nottingham Forest'tan Serge Aurrier ile kapattı.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Cimbom defansın solu için de çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Aslan'ın listesinde birçok aday bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Hannover'den Derrick Köhn için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki oyuncu için 400 bin euro kiralama ve 2 milyon euro satın alma bedeli teklif ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Hannover ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını iletti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Ancak Almanlar kiralama formülüne ilk etapta sıcak bakmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Hannover başarılı oyuncuyu vermek için 3 milyon euro istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Galatasaray'ın, Hannover'in kiralama teklifini reddetmesi sonrası bonservis ücretini düşürmeyi denediği ve transferin gerçekleşmesi için aralıksız görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Öte yandan Köhn'ün sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Eğer anlaşma sağlanamazsa transferin sezon sonuna da kalma ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Bu durumda Barış, Kazımcan ve Halil Dervişoğlu rotasyonda kullanılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

1.80 boyundaki Köhn, Hannover kariyerinde çıktığı boyunca çıktığı 56 resmi maçta 8 gol 12 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif

Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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