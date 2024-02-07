TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanada Alman panzeri! İşte yapılan teklif
Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da yapılacak sol bek transferi merak ediliyor. Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim Alman sol kanat oyuncusuna kancayı taktı. İşte Cimbom'un gündemine gelen yıldız isim... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı ekip son olarak Hannover'den Derrick Köhn için görüşmelere başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki oyuncu için 400 bin euro kiralama ve 2 milyon euro satın alma bedeli teklif ettiği ifade edildi.
Hannover ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını iletti.
Ancak Almanlar kiralama formülüne ilk etapta sıcak bakmadı.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Hannover başarılı oyuncuyu vermek için 3 milyon euro istediği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Hannover'in kiralama teklifini reddetmesi sonrası bonservis ücretini düşürmeyi denediği ve transferin gerçekleşmesi için aralıksız görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan Köhn'ün sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.
Eğer anlaşma sağlanamazsa transferin sezon sonuna da kalma ihtimali bulunuyor.
Bu durumda Barış, Kazımcan ve Halil Dervişoğlu rotasyonda kullanılacak.
Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu.
Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giydi.
2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor.
1.80 boyundaki Köhn, Hannover kariyerinde çıktığı boyunca çıktığı 56 resmi maçta 8 gol 12 asist kaydetti.
Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıktı.
Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.
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