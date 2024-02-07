Ligde puan rekoru kırıldı

Süper Lig'de 63 puanla zirveyi paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadelesi rekor getirdi. İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde 24 haftada en fazla puan toplayan iki takım oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon toplam 37 maçı geride bıraktı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, ligde 1 kez ve Avrupa kupalarında 2 kez mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde 1 kez yenilirken Avrupa kupalarında da 3 mağlubiyet gördü.

BİLETLER SATIŞTA

G.Saray'ın cumartesi günü Başakşehir ile oynayacağı maçın satışa çıktı. 285 ile 4500 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere taraftarların büyük ilgi gösterdiği ifade edildi. Biletlerin genel satışı ise bugün yapılacak. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki 25. Hafta karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.